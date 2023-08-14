Зеленский посетил Запорожскую область и попросил больше оружия

Президент Украины Владимир Зеленский посетил расположенную на юго-востоке страны Запорожскую область и встретился с военнослужащими, участвующими в контрнаступлении, сообщила во вторник пресс-служба президента.

В сообщении отмечается, что Зеленский заслушал доклады командиров о ходе боевых действий на участках фронта, которые находятся в зоне их ответственности, и обсудил вместе с командирами бригад и батальонов проблемы, с которыми сталкиваются их подразделения.

«Шаг за шагом они решительно продвигаются к нужному результату», – сказал Зеленский о бригадах, стремящихся пробиться к Мелитополю.

Киев неоднократно заявлял, что для контрнаступления ему необходимо больше западной бронетехники, танков и современных самолетов.

«Военные подчеркивают необходимость создания средств радиоэлектронной борьбы и фронтовых систем ПВО для противодействия авиации и БПЛА противника. Также есть потребность в беспилотниках, поскольку они быстро расходуются в условиях наступательных действий», – говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.