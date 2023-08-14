Блинкен призвал Конгресс скорее выделить Украине многомиллиардную помощь

Американская администрация призывает Конгресс США в ближайшее время одобрить выделение средств из федерального бюджета на дополнительное содействие Киеву в военной сфере. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

Он напомнил, что на прошлой неделе американский президент Джо Байден направил законодателям запрос на выделение $24,1 млрд на оказание помощи Украине, в том числе и в военной сфере.

«Я призываю Конгресс немедленно утвердить этот запрос о дополнительном финансировании», — подчеркнул госсекретарь.

«В то же время Госдепартамент работает с украинскими партнерами над вопросом предоставления долгосрочных гарантий в области безопасности, чтобы помочь Украине сдерживать и, если потребуется, защищать себя от будущей российской агрессии на протяжении длительного времени. Украина должна четко осознавать долгосрочный характер нашей поддержки и поддержки многих других стран, которые предоставят Украине аналогичные обязательства», — утверждал глава Госдепа.

Напомним, вашингтонская администрация запросила 10 августа у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности.