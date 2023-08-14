Российский министр подался в США и попросил убежище

Бывший министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Денис Шаронов покинул Россию и уехал в Соединенные Штаты Америки, где обратился за политическим убежищем. Этот шаг он предпринял после получения повестки из военкомата в октябре 2022 года. О своем решении Шаронов сообщил в интервью RTVI.

Изначально видео с Шароновым появилось на YouТube-канале «Новые американцы». Экс-чиновник, не называя своего имени, рассказал об опыте работы министром в России и последующей эмиграции в США. Сервисы распознавания лиц помогли установить, что этот человек — бывший чиновник из Коми.

Сам Шаронов подтвердил телеканалу факт своего пребывания в США. Он рассказал, что в России стал объектом уголовного преследования. Его обвиняли в преднамеренном банкротстве и мошенничестве с использованием служебного положения. Однако экс-министр утверждает, что смог «отбиться» от этих преследований: в обоих случаях он был оправдан судом.

Шаронов утверждает, что его увольнение с должности министра произошло в начале 2022 года в связи с конфликтом с главой республики Владимиром Уйбой.

Шаронов указал, что изменения в политической обстановке России заставили его покинуть страну: повестка из военкомата, отправленная в октябре 2022 года, стала последним сигналом о том, что оставаться в РФ опасно. Он отметил, что в России инакомыслящие стали подвергаться изоляции и преследованиям.

Сейчас Денис Шаронов работает дальнобойщиком и надеется вернуться к карьере в сельском хозяйстве.