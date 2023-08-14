Украина укрепляет оборону Харькова и Чернигова

Правительство Украины намерено построить новые укрепления и военную инфраструктуру на границе с Беларусью и Россией на сумму около 35 млн долларов, сообщает Reuters.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, для укрепления оборонных способностей Харькова выделят 24,7 млн долларов, а для Чернигова - 9,8 млн долларов. Их направят на строительство военно-инженерных и фортификационных сооружений.