Теперь «Вагнер» вербует в Латвии

Латвийская Служба государственной безопасности заявила, что группа «Вагнер» начала вербовку в Латвии. Об этом Newsweek сообщили в Службе государственной безопасности Латвии.

Сотрудники ведомства выявили «прямые и косвенные приглашения» жителям вступить в ряды наемников. Но плакатов с призывами начать работу на «Вагнер», подобных тем, что в Польше, в общественных местах не было.

Напомним, ранее польские власти задержали двух российских граждан, которых обвиняют в распространении пропаганды, связанной с группой «Вагнер».