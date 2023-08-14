Украинцев призвали готовиться к войне без конца

Украинцы должны быть готовы к тому, что война продлится долго и не закончится до конца года или следующей весной. Такое мнение высказала вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

«Сколько еще продлится война? Должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. «2-3 недели», «до конца года», «следующей весной» - все это неправда», — написала она.

По ее словам, и граждане страны, и представители власти должны настроиться на длительную и тяжелую войну, чтобы одержать победу. «Настраиваемся на марафон, а не на спринт, на бой из двенадцати раундов, а не из трех», — добавила Верещук.