Сколько будет зарабатывать Неймар в Саудовской Аравии?

Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар перешел в саудовский «Аль‑Хиляль». Об этом команда из Эр-Рияда сообщила на своей странице в Х.

Клуб в соцсетях представил видеоролик, посвященный подписанию футболиста. Срок соглашения с 31‑летним игроком не раскрывается.

31-летний Неймар, выступавший за французский ПСЖ с 2017 года, по данным спортивной газеты LʼEquipe, согласился перейти в саудовский клуб на два сезона с возможностью продления контракта. По данным издания, зарплата Неймара в клубе составит около 80 миллионов евро в год.

ПСЖ получит за Неймара чуть меньше 100 миллионов евро.