Соединенные Штаты ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими странами Восточной Европы о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки. При этом США рассматривают возможность «военных решений» для экспорта зерна с территории Украины. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на официальных лиц.

По сведениям газеты, рассматриваемый сценарий предполагает наращивание мощностей Украины по экспорту 4 млн тонн зерна в месяц через реку Дунай уже к октябрю 2023 года.

В материале отмечается, что значительная часть зерна будет отправляться по реке Дунай, а также через Черное море в близлежащие порты Румынии. После этого оно будет «отправлено в другие пункты назначения». По данным издания, такой маршрут является более медленным и дорогостоящим.

В статье подчеркивается, что США рассматривают «все потенциальные варианты, включая военные решения для защиты судов, направляющихся в украинские порты на Дунае». При этом, какие именно «военные решения» будут применяться для защиты торговых судов, собеседник не пояснил.

В Пентагоне, комментируя материал WSJ, отметили, что Соединенные Штаты «не стремятся к войне с Россией». «У нас нет каких-либо средств в Черном море. Мы ясно заявили, что не стремимся к войне с Россией. Есть боевые действия, в которых мы оказываем поддержку Украине. Но на данный момент мне нечего объявить касательно Черного моря или какого-либо обеспечения движения судов», — отметила в ходе своего традиционного брифинга заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя возможность «военных решений» для экспорта украинского зерна.