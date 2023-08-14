Еще одна страна примкнула к гарантиям безопасности для Украины
Северная Македония стала пятнадцатым государством, которое присоединилось к декларации лидеров «Группы семи» об обязательствах по безопасности в отношении Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Х.
Глава украинского государства выразил благодарность Северной Македонии за присоединение к декларации G7 по поддержке «гарантий безопасности» для Украины.
«В целом присоединились уже 15 стран. Спасибо премьер-министру Димитару Ковачевскому за его личные усилия по укреплению партнерства между нашими странами», – добавил Зеленский.
Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України. Загалом приєдналися вже 15 країн. Дякую Премʼєр-міністрові Димитару Ковачевському @DKovachevski за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами. 🇺🇦🇲🇰— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2023