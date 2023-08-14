Пленный в Иране резидент США объявил голодовку: его имя отсутствует в сделке

Шахаб Далили, постоянный резидент США, удерживаемый в иранском плену, начал голодовку в знак протеста против того, что его не включили в соглашение между Вашингтоном и Тегераном. Согласно договоренностям, Исламская Республика освободит пятерых американцев, находящихся в тюрьме в стране, сообщает Middle East Eye.

«Заключается сделка, а его (отца — ред.) в ней нет. Это очень душераздирающе», — сказал в интервью агентству Reuters сын Шахаба Далили Дариан.

Дариан решил начать голодовку, чтобы привлечь внимание к своему отцу Шахабу, который также начал голодовку после разговора по телефону со своим сыном.

«Он чувствует себя преданным. Он подавлен. Он считает, что США в состоянии вернуть любого, кого они хотят», — сообщил Дариан.

60-летний Шахаб был задержан в Тегеране в апреле 2016 года, когда он приехал в страну на похороны своего отца. Его обвинили в пособничестве иностранному государству и приговорили к 10 годам тюремного заключения.

Ранее стало известно, что США и Иран договорились о возвращении на родину пяти американских граждан в обмен на освобождение иранских заключенных и разморозку активов ИРИ на $6 млрд.