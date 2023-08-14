КНДР: «Ядерная война неизбежна»

В Пхеньяне считают неизбежной ядерную войну на Корейском полуострове, заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

«Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда ее начнет. Мания ядерной войны со стороны США и марионеток в Республике Корее превращают Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны», – сообщил Кан Сун Нам.

В апреле США и Южная Корея приняли Вашингтонскую декларацию, в которой Сеул заручился обещанием Штатов оперативно задействовать всю силу альянса, включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР.

18 июля агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану Японии сообщило, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты. 12 июля Минобороны Японии сообщило о пуске баллистической ракеты КНДР, которая упала в Японском море за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) страны, примерно в 250 км от острова Окусири. По информации ведомства, это могла быть межконтинентальная баллистическая ракета дальностью более 5500 км. В Минобороны Японии уточнили, что это уже 14-й запуск КНДР такого вооружения. Время полета ракеты тогда составило 74 минуты, что является рекордом.