В Турции побит температурный рекорд

15 августа был установлен температурный рекорд в Турции. В городе Эскишехир была зафиксирована самая высокая температура в истории страны — 49,5 градуса. Как сообщает TRT Haber, об этом заявил министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мехмет Озхасеки.

Озхасеки сказал: «Согласно данным Генерального управления метеорологии Министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата, самая высокая температура - 49,5 градуса была зарегистрирована в Эскишехире, в районе Сарыджакая».

Министр также напомнил, что предыдущий рекорд был установлен 20 июля 2021 года в городе Чизре провинции Шырнак и составил 49,1 градуса.