Вернувшийся с войны «вагнеровец» изнасиловал несовершеннолетнюю

В Волгоградской области по подозрению в изнасиловании ребенка объявили в розыск жителя Новоаннинского района — вернувшегося с войны бывшего заключенного. Об этом сообщает волгоградское издание V1.ru.

Как пишет издание, в региональных чатах начало распространяться сообщение: «Разошлите, пожалуйста, всем знакомым, может, кто видел! Разыскивается человек 36 лет. Хлебников Алексей изнасиловал 13-летнюю девочку и сбежал в неизвестном направлении. Может, кто видел?».

В 2008 году Хлебникова судили за кражу и за разбой. В 2018 году Хлебников убил знакомого во время пьянки, догнал его в лесу после драки и забил кирпичом до смерти. Вскоре Хлебникова признали виновным в убийстве и угоне и приговорили к 11 годам лишения свободы.

Источник V1.ru рассказал, что Хлебников вернулся домой этим летом. Помилование он получил после службы в «Вагнере».