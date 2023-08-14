Россия не спешит реагировать на «расширение НАТО на Восток»

Россия пока не реализовала планы переброски войск к границе с Финляндией после вступления страны в НАТО. Как передает BBC, об этом глава финского МИД Элина Валтонен сообщила AFP.

Москва назвала вступление Финляндии в альянс «посягательством на свою безопасность» и пообещала принять меры. Министерство обороны России заявляло, что планирует усилить группировки войск на западных границах.

«Россия еще в декабре прошлого года объявила о военных реформах и создании новых подразделений на северо-западе России, ссылаясь на расширение присутствия НАТО, – сказала Валтонен. – Похоже, эти усилия продвигаются не очень быстро. Российские ресурсы в настоящее время задействованы в других местах».

Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 км. После вступления страны в НАТО в апреле сухопутная граница России со странами альянса увеличилась почти в два раза.

Финляндия в настоящее время строит ограждение на 200-километровом участке границы с Россией, работы должны быть завершены к 2026 году.

«Ситуация на восточной границе спокойная. […] НАТО – оборонительный альянс и угрожает России не больше, чем Финляндии. Критика Россией НАТО – это давняя позиция, и в ней нет ничего нового», – добавила финский министр.

Напомним, вступление Финляндии в НАТО состоялось 4 апреля 2023 года. Так как сухопутная граница между РФ и Финляндией составляет примерно 1300 километров, то после присоединения Финляндии к НАТО протяженность сухопутной границы между Россией и членами Североатлантического Альянса практически удвоилась.