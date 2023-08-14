США предостерегли Россию от сближения с КНДР

Соединенные Штаты заявили во вторник, что Россия нарушит резолюции ООН, если заключит соглашение о поставках оружия с Северной Кореей. Об этом на брифинге сообщил представитель Государственного департамента США Ведант Патель.

«Любое сотрудничество в области безопасности или сделка с оружием между Северной Кореей и Россией, безусловно, нарушат ряд резолюций Совета Безопасности ООН», — заявил журналистам представитель Госдепартамента Ведант Патель.

Патель подчеркнул, что Россия полагается на наиболее изолированных стран мира, таких как Северная Корея и Иран, для продолжения своей «агрессивной войны» против Украины.

«Наша информация указывает на то, что Россия стремится расширить этот тип военного сотрудничества с КНДР», — сказал он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын говорили об укреплении связей в поздравлении, посвященном Дню национального освобождения Северной Кореи.

Заявления последовали после визита в Пхеньян министра обороны России Сергея Шойгу.