Эльмир Алиев, отдел спорта 03:48

23 августа в испанской Валенсии стартует чемпионат мира по художественной гимнастике. Он будет квалификационным к Олимпийским играм в Париже. Большие надежды Федерации гимнастики Азербайджана связаны в том числе и с нашей групповой командой. За считанные дни до старта главного для «художниц» соревнования года мы пообщались с Анной Битиевой, бывшей гимнасткой групповой команды Азербайджана, которая добилась исторического достижения – пробилась на Олимпиаду-2008 в Пекине.

Разговор с Битиевой, работающей сейчас тренером в России, мы начали с сегодняшней групповой команды Азербайджана, в которую входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова и Елизавета Лузан. «У Азербайджана команда очень высокого уровня, - говорит Анна. - Девочки работают слаженно. Имеются серьезные успехи и большой опыт выступления на крупнейших соревнованиях. Они ведь, как и наша команда, тоже уже выступали на Олимпиаде. Помимо этого, есть недавняя историческая победа на чемпионате Европы. Что касается предстоящего чемпионата мира, то, конечно, есть все шансы для удачных результатов». Уроженка Северной Осетии Анна Битиева приехала в Азербайджан в 2004 году. Она и ее подруги по группе – Дина Горина, Вафа Гусейнова, Анастасия Прасолова, Алина Трепина и Валерия Егай, – как отмечалось выше, смогли впервые отобраться на Олимпийские игры, став, кстати, первой командой в истории азербайджанского спорта, пробившейся на Олимпиаду. «В 2004 году я выступала на чемпионате России и уже планировала завершить свою карьеру, потому что в групповую команду сборной России я не попадала из-за роста, - вспоминает Анна. – Но во время того чемпионата главный тренер сборной России Ирина Винер сообщила моему тренеру Галине Оглезневой, что мы будем выступать на матчевой встрече между Россией и Азербайджаном. Я тогда жила в Белгороде. Мы отправились в Москву, выступили. Через две недели Ирина Александровна позвонила и спросила у меня: хочу ли я выступать за групповую команду Азербайджана? Я согласилась, купила билет и через день уже была в Баку. Так я оказалась в Азербайджане, о чем нисколько не жалею».

Опыт выступления в группе у Анны уже был. В 2001 году она в составе групповой команды России выступала на юниорском чемпионате Европы в Женеве и завоевала золото. Затем, правда, Битиева перешла в личную программу. Но предложение из Азербайджана вернуло ее в групповые упражнения. «Баку – это самый солнечный город на Земле, - считает бывшая гимнастка. - И самый теплый для меня. Мы были молодые и счастливые. Я очень люблю тот период своей жизни. Я была рада, что продлила свою карьеру. Благодарна людям, которые этому способствовали. Конечно, пиком для нас были Олимпийские игры в Пекине. Это то, к чему мы шли всю жизнь. Для любого спортсмена это самый важный старт. Олимпиада – особое соревнование со своей атмосферой, а олимпийская деревня – отдельный город. Сложно передать те ощущения, которые мы испытывали. Их нужно пережить. Из той нашей команды мы очень близко общаемся с Алиной Трепиной. Она сейчас тоже работает в России, в городе Салават. Поддерживаем связь с Валерией Егай, которая работает в Турции. Давно не виделась с Диной Гориной, Анастасией Прасоловой и Вафой Гусейновой. В последний раз в Баку я была в 2019 году. У меня теплые отношения с Марианой Василевой. Сейчас, правда, очень редко видимся. Благодарна всем моим тренерам».