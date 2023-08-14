Леонид Швец, автор haqqin.az 05:32

Пытаться выкроить крохи смысла из публичных выступлений российских руководителей – дело неблагодарное. Они пребывают в особом состоянии сознания, которое не позволяет им признать себе уровень собственной некомпетентности, а уж людям вовне путинские деятели рассказывают совершенно завиральные истории, в которых пытаются выдать себя за борцов за мир, гуманистов и при этом титанов, сокрушающих англосаксонского дракона. С другой стороны, появляется возможность услышать, чем они утешают друг друга и лично Владимира Владимировича Путина, объясняя, почему Россия оказалась в том месте, скажем мягко, в котором оказалась их совместными усилиями. Как припечатал глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин: «Главная проблема США — их стремительно растущая оторванность от реальности». Это просто образец того, что психологи называют проекцией, когда человек приписывает другому собственные проблемы.

На том же мероприятии, где выступал Нарышкин, на XI Московской конференции по международной безопасности, своим представлением о реальности поделился и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Из его речи, например, можно узнать, что «для армии России специальная военная операция стала серьезным испытанием. В кратчайшие сроки приходится решать сложные организационные, технические и оперативные задачи». И ведь правда, испытание самое серьезное за все годы существования постсоветской России. Тут же напрашивается вопрос и к министру, и к главе СВР Нарышкину: а вы когда в Украину полезли, не понимали, что получится тяжелейшее испытание? А если не понимали, и, похоже, что это именно так, вот вам налицо полный отрыв от реальности и ее жестокая месть. Еще Шойгу озвучивает два любимых тезиса кремлевской пропаганды. Первый: «России противостоят не Вооруженные силы Украины, а весь коллективный Запад, к которому в последнее время присоединились отдельные государства Азиатско-Тихоокеанского региона». И тут же второй: «Военный ресурс Украины почти исчерпан».

Понятно, откуда берется первый. Невозможно признать, что за полтора года упорных боевых действий, в которые втянуты практически все сухопутные силы России, не удалось достичь никаких убедительных успехов в войне против противника, которого не принимали всерьез. Значит, враг силен и коварен, и это «коллективный Запад», с которым вроде не стыдно биться долго, упорно и без видимых результатов. Но тогда непонятно, что делать со вторым тезисом: если военный ресурс Украины – это ресурс коллективного Запада, с чего бы ему исчерпаться? Но это неприятная мысль для российского начальства, поэтому оно ее до конца не додумывает. Зато Шойгу рассказывает, что ничего особенного в западном оружии нет, и Россия с ним легко справляется. Справляется с чем? С дальнобойными ракетами, которые так пока и не появились на украинском фронте или с современной авиацией, которая появится там лишь в следующем году? Украина воюет с помощью Запада, но лишена многих возможностей, которыми обладают силы НАТО. И даже этого оказывается достаточно, чтобы выкинуть российские войска из-под Киева, Харькова и Херсона, а теперь давить на запорожском направлении и грозить обратно отобрать злосчастный Бахмут, об который убились десятки тысяч российских солдат.