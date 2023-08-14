24 августа 2020 года, за несколько недель до начала войны в Карабах е, Армения подписала с российской Объединенной авиационной корпорацией (ОАК) контракт на модернизацию своих штурмовиков Су-25, которых профессиональные пилоты ВВС называют «Грачами».

Как сообщают армянские СМИ, на вопрос, прошли ли штурмовики Су-25 модернизацию, как это было предусматрено контрактом, в Министерстве обороны Армении ответили, что данная информация является военной тайной, а потому огласке не подлежит.

На данный момент остается неизвестным точное количество «Грачей», числящихся на балансе ВВС Армении. По сведениям из открытых источников, в составе армянских ВВС на 2023 год значилось десять штурмовиков Су-25, однако сведения о том, сколько из них могут участвовать в боевых вылетах, отсутствуют.

Напомним, что в ходе 44-дневной войны Армения несколько раз использовала штурмовики Су-25. По официальным данным пять из них были уничтожены силами ПВО Азербайджана.

Более современные самолеты, такие, как российские многоцелевые истребители Су-30СМ, закупленные Арменией накануне 44-дневной войны, в боевых действиях против Азербайджана не использовались, поскольку ракеты класса «воздух-воздух», необходимые для их оснащения, Армения то ли не успела, то ли по каким-то причинам отказалась закупать.

Выступая 1 августа перед комиссией по расследованию причин поражения в Карабахской войне, Давид Тоноян, бывший министр обороны Армении, отбывающий в настоящее время тюремное заключение, заявил, что ему неизвестно, был ли реализован контракт на модернизацию закупленных у России штурмовиков Су-25.

Уточним, что контракт с российской Объединенной авиационной корпорацией (ОАК) был подписан в тот период, когда Тоноян возглавлял Министерство обороны.