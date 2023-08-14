Куда улетели армянские «Грачи»? что сделала Россия с армянскими штурмовиками «Су-25»?
24 августа 2020 года, за несколько недель до начала войны в Карабахе, Армения подписала с российской Объединенной авиационной корпорацией (ОАК) контракт на модернизацию своих штурмовиков Су-25, которых профессиональные пилоты ВВС называют «Грачами».
Дальнейшая судьба этого контракта остается тайной.
Как сообщают армянские СМИ, на вопрос, прошли ли штурмовики Су-25 модернизацию, как это было предусматрено контрактом, в Министерстве обороны Армении ответили, что данная информация является военной тайной, а потому огласке не подлежит.
На данный момент остается неизвестным точное количество «Грачей», числящихся на балансе ВВС Армении. По сведениям из открытых источников, в составе армянских ВВС на 2023 год значилось десять штурмовиков Су-25, однако сведения о том, сколько из них могут участвовать в боевых вылетах, отсутствуют.
Напомним, что в ходе 44-дневной войны Армения несколько раз использовала штурмовики Су-25. По официальным данным пять из них были уничтожены силами ПВО Азербайджана.
Более современные самолеты, такие, как российские многоцелевые истребители Су-30СМ, закупленные Арменией накануне 44-дневной войны, в боевых действиях против Азербайджана не использовались, поскольку ракеты класса «воздух-воздух», необходимые для их оснащения, Армения то ли не успела, то ли по каким-то причинам отказалась закупать.
Выступая 1 августа перед комиссией по расследованию причин поражения в Карабахской войне, Давид Тоноян, бывший министр обороны Армении, отбывающий в настоящее время тюремное заключение, заявил, что ему неизвестно, был ли реализован контракт на модернизацию закупленных у России штурмовиков Су-25.
Уточним, что контракт с российской Объединенной авиационной корпорацией (ОАК) был подписан в тот период, когда Тоноян возглавлял Министерство обороны.
«Насколько я знаю, за последние три года мы должны были добиться в модернизации этих штурмовиков некоторого прогресса, - ответил Тоноян на вопрос одного из членов комиссии. – Но, возможно, военная операция, проведенная Россией (в Украине, — ред.), создала определенные препятствия».
В этой связи следует упомянуть, что, как сообщает издание Aviation Voice, ОАК еще в 2017 году полностью прекратила производство штурмовиков Су-25.
Сразу после заявления Тонояна, журналисты направили письменный запрос в Министерство обороны, чтобы выяснить, были ли на самом деле модернизированы Су-25, но ответ на него так и не получили.
Следует отметить, что премьер-министр Никол Пашинян и другие официальные лица Армении неоднократно обвиняли Россию в том, что она отказывается поставлять уже оплаченное Ереваном оружие. По их словам, речь идет о контрактах на сотни миллионов долларов, причем некоторые из них были подписаны уже после завершения 44-дневной войны.
В отличие от Армении, в ходе Второй карабахской войны Азербайджан эффективно использовал свои штурмовики Су-25. Модернизированные «Грачи» Азербайджана наносили удары по объектам противника высокоточными лазерными бомбами турецкого производства, при этом координаты целей передавались экипажам штурмовиков с беспилотников «Bayraktar TB-2».
А недавно Азербайджан заключил с турецкой компанией TÜSAS новый контракт на модернизацию штурмовиков Су-25, согласно которому усовершенствованные «Грачи» смогут нести высокоточные крылатые бомбы производства турецкой военной промышленности.
Как уже сообщалось, первый модернизированный штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана прошел испытания и точно поразил крылатой бомбой цель с расстояния 25 километров.