Ульвия Худиева, собкор 06:14

Помидоры, которые на бакинских рынках продаются дороже маната за килограмм, в регионах предлагают меньше, чем за 20 гяпик. Фермеры, побеседовавшие с корреспондентом haqqin.az, бьют тревогу: «Урожая в этом сезоне много, а покупателей – мало!»

Сегодня доступ на традиционный для наших аграриев рынок осложнен по ряду известных причин – стремительное обесценивание российского рубля и рост транспортных расходов создали для азербайджанских фермеров серьезные проблемы. И поскольку длительное хранение урожая сопряжено с затратами, производители вынуждены довольствоваться грошами, которые им предлагают перекупщики. В противном случае им придется просто выбросить урожай, который они выращивали месяцами. Изменилась не только цена на сельхозпродукцию, но и вкус, качество и внешний вид некогда знаменитых помидоров «Хачмаз». Когда на первый план выходит длительность и стоимость долгосрочного хранения, самые вкусные сорта помидоров попросту исчезают с рынка. Хачмазские фермеры рассказали, что в начале летнего сезона могли продавать помидоры по 40-50 гяпик за килограмм. Но это «раздолье» длилось недолго, помидоры быстро подешевели и цены, которую дают за них сегодня, не хватает, чтобы покрыть даже половину понесенных затрат.

Фермер Рашад Мехтиев рассказал, что цена на удобрения увеличилась в несколько раз, что, соответственно, в два раза увеличило себестоимость производства томатов. По словам Мехтиева, если аграриям даже если удастся продать товар за 40-50 гяпик, то, в лучшем случае, они смогут выйти в ноль. «Большинство из фермеров брали кредиты на покупку удобрений, - поделился фермер. - Сегодня они продают товар по 20 гяпик и не могут вернуть долги. Хранить продукт тоже невыгодно: в холодильных камерах просят 4-5 копеек за килограмм томатов. А некоторые склады вообще не хотят хранить овощи. В результате, мы вынуждены продавать овощи по себестоимости». Понятно, что создавшуюся ситуацию нормальной не назовешь - проигрывают и фермеры, вынужденные продавать свой продукт задешево, и столичные покупатели, платящий за помидоры, как минимум, в три раза больше.