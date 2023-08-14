Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 06:27

Осенью 2020 года, в ходе 44-дневной войны, когда беспилотные штурмовики азербайджанской армии «Bayraktar ТБ-2» и другие типы дронов-камикадзе уничтожали одну за другой бронетехнику армии Армении, руководство ВПК России не скрывало своей озабоченности. Что неудивительно, если учесть, что производимые российским военпромом танки, бронетехника, артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня, на экспорте которых Москва ежегодно зарабатывает десятки миллиардов долларов, оказались на поле боя беззащитными под ударами БПЛА армии Азербайджана.

В результате, были внесены соответствующие коррективы, в ходе которых специалисты ведущих предприятий ВПК России, а также легендарного «Уралвагонзавода», являющегося главным производителем тяжелых танков, бросились искать способы эффективной защиты военной техники от вездесущих беспилотников. В результате, накануне крупномасштабного вторжения России в Украину, на приграничных полигонах появились российские танки с железными сетками, приваренными к орудийным башнях. С помощью этого «новшества» россияне надеялись защитить от ударов беспилотников наиболее уязвимую часть танка – его башню. Однако реальность украинского театра военных действий довольно скоро убедила россиян, что американский переносной противотанковый ракетный комплекс «Джавелин», а также поражающие сверху «умные» боеприпасы БПЛА «Байрактар» проходят сквозь защитные сетки российских танков, как нож сквозь расплавленное масло.

Отдадим должное ВПК России: усвоив украинские уроки, и проявив не завидную оперативность, он оснастил идущие на экспорт танки и бронетехнику металлическими экранами-отражателями более усовершенствованного вида, которые представлены на проходящей в эти дни в Подмосковье военно-промышленной выставке «Армия-2023». Американское издание The Drive, специализирующееся на технических новинках в области вооружений, обратило внимание на эти нововведения и опубликовало кадры танков, оснащенных защитными металлическими экранами и камуфляжем, затрудняющих обнаружение дронами. В частности, такое маскировочное покрытие можно увидеть на танке Т-14 «Армата». Хотя техническая новинка российского ВПК еще не прошла испытание в боевых условиях, производитель утверждает, что представленный камуфляж помогает защитить боевую технику от сигналов инфракрасных передатчиков. Другими словами, из-за высокой температуры двигателя танк или БТР, их будет трудно обнаружить и взять на прицел.

Аналогичная пленка заводского производства демонстрируется также на боевых машинах пехоты серий БМП-2 и БМП-3. Судя по выставочным экземплярам, БМП-3 имеет решетчатую броню вдоль бортов (и, возможно, в передней и задней части корпуса), а в БМП-2 пленкой защищена передняя часть. Еще один вариант российской БМП, преобразованный в невооруженную машину «Скорой помощи», оснащен другим типом каркаса кабины с несколькими стержнями, поддерживающими сетчатое покрытие. Сама же проволочная защитная сетка, простирающаяся по всей длине корпуса БМП, устроена так, чтобы сохранить достаточный обзор и одновременно обеспечить надежную защиту от сбрасываемых беспилотниками бомб или дронов FPV. Более обширное расположение решетчатой брони можно увидеть также на еще одном экспонате выставки - бронетранспортере БТР-82 с колесной формулой 8х8.