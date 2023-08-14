Джейхун Наджафов, собкор 06:38

В Иране не будут задерживать и доставлять в полицейский участок девушек без хиджаба, не достигших 18 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа. Напомним, что сейчас в Иране женщинам, не соблюдающим норм ношения головного платка, грозит штраф и лишение свободы на срок от 10 дней до 2 месяцев. Те, кто пропагандирует отказ от хиджаба, могут быть приговорены к тюремному заключению на срок от 12 месяцев до 10 лет.

В апреле этого года в Иране начали устанавливать камеры для выявления женщин с непокрытыми головами. Вопросами ношения хиджабов ранее занималась полиция нравов, но в 2022 году она была упразднена после массовых протестов, вызванных гибелью девушки, задержанной из-за неправильно надетого головного убора. Означает ли новый законопроект, что иранское правительство готово идти на дальнейшие уступки? В разговоре с haqqin.az известный иранский политолог Али Хосейн Нежад прокомментировал заявление Галибафа. По его мнению, постановление, о котором идет речь, является тактическим ходом властей перед годовщиной убийства 23-летней Мехсы Амини. Дело в том, что к этой дате иранская студенческая молодежь готовится провести массовые антиправительственные выступления. Реза Пехлеви призвал всю оппозицию внутри и вне Ирана устроить всеобщие забастовки. При этом сын свергнутого шаха не скрывает, что создан «забастовочный фонд», который в течение длительного времени будет финансово поддерживать забастовщиков. Зная это, Хаменеи поручил правительству любым способом утихомирить мятежных женщин. Поэтому, по замыслу властей, обнародованная информация о свободном выборе хиджаба несовершеннолетними должна успокоить антиправительственный настрой общества.

Однако есть сомнения в том, что закон всё-таки вступит в силу. Дело в том, что для утверждения нового законопроекта требуется его одобрение со стороны специального надпарламентского органа власти – Совета стражей конституции. Основная функция Совета — проверка законопроектов, законов и чиновников на соответствие общему курсу страны. Кроме того, закон начнет действовать только после личного постановления Хаменеи. Поэтому есть вероятность, что статья, освобождающая девушек от хиджаба, попросту не будет утверждена на одном из этапов. Нежад сомневается в том, что новый законопроект действительно будет принят, ведь он, в сущности, аннулирует обязательность хиджаба в Исламской Республике; а в отдаленной перспективе столь малое, казалось бы, изменение обязательно приведет к демонтажу всей теократической системы. Сейчас, согласно иранским законам, девочки старше 9 лет должны носить хиджаб. Девочки в столь нежном возрасте не могут противиться принуждению, но куда сложнее будет заставить 18-летних девушек надеть хиджаб, хотя они уже привыкли к тому, что ранее ходили по улицам, посещали школы, кафе и магазины без головного убора. «Представьте себе страну, где часть женщин имеет право выбора, а другая часть такого права не имеет и обязана носить хиджаб, – сказал Нежад. – Если власти таким образом хотят погасить недовольство народа, то они получат совершенно обратный эффект, и женщины будут с большей силой бороться за соблюдение своих прав».