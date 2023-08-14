На подконтрольной российской армии территории Херсонской области Украины российский танк открыл огонь по проезжающей фуре, в котором находились и граждане Азербайджана Орхан Азизли и Рамиз Гадирли. Они погибли на месте.

Об этом сообщил haqqin.az глава Объединенного конгресса азербайджанцев Украины и председатель Ассамблеи народов Украины Ровшан Тагиев.

Погибшие азербайджанцы - уроженцы села Мамедгасымлы Зардабского района Азербайджана. Официальные структуры Украина пока не комментируют инцидент. Из источников на оккупированной стороне стало известно, что погибшие 1992-го и 1995-го года рождения, занимались в Украине торговлей сельхозпродукцией, после захвата ВС России части Херсонской области не покинули оккупированную территорию и продолжали заниматься бизнесом.

В день инцидента они везли овощи из оккупированного города Алешки в Крым. Ночью во время комендантского часа с танка был открыт огонь по грузовику. «Мы неоднократно получали сведения о том, что российские военные на дорогах оккупированной зоны занимаются поборами, взимают с водителей грузовиков мзду за проезд. Видимо, россияне не договорились с нашими соотечественниками и произошло это страшное преступление», сказал Тагиев.