Украина заявила об освобождении Урожайного

Также Генштаб Украины сообщает, что в течение суток ситуация на украинском фронте серьезно изменилась - возросло количество боевых столкновений, их было около 30.

Согласно сообщению, россияне пытались восстановить утраченное положение возле поселка Урожайное Донецкой области. По данным Генштаба, в частности, россияне в районе Урожайного нанесли авиаудары, а также обстреливали населенный пункт из артиллерии.

"На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия...", - отметили в Генштабе ВСУ.

Генштаб подчеркнул, что контрнаступление ВСУ 2023 продолжается, украинцы продолжают двигаться вперед на Бердянском и Мелитопольском направлениях.