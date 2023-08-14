Азербайджан отвергает необоснованные обвинения, выдвинутые против него во время заявления, сделанного французской стороной в ходе телефонного разговора министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном 15 августа. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

«В связи с утверждениями о том, что Лачинская дорога якобы удерживается Азербайджаном в «блокаде», в результате чего «армянские жители сталкиваются с серьезным гуманитарным кризисом», хотели бы в очередной раз напомнить, что абсурдно представлять в качестве блокады деятельность погранично-пропускного пункта, созданного в соответствии с обязательством Азербайджана гарантировать безопасность граждан, транспортных средств и грузов на Лачинской дороге, а также с целью предотвращения злоупотреблений ею Арменией в военных и незаконных экономических целях», - отмечается в заявлении азербайджанского ведомства.

МИД Азербайджана сожалеет, что «французская сторона, следуя манипуляциям Армении, не поддержала соглашения по использованию альтернативных путей, которые поддержали Евросоюз и Международный комитет Красного Креста. Вместе с тем, отсутствие реакции французской стороны на нарушение Арменией и подчиненным ей сепаратистским режимом достигнутого соглашения по использованию альтернативных путей свидетельствует об усилиях этой страны по дальнейшему наращиванию напряженности в регионе. Французской стороне хорошо известно, что если армянские жители действительно нуждаются в товарах повседневного спроса, для этого азербайджанская сторона предложила дорогу Агдам-Ханкенди и другие альтернативные пути».

«Серьезную озабоченность вызывает тот факт, что Франция, которая на протяжении 30 лет закрывала глаза на массовое изгнание азербайджанцев из своих домов, совершение против них военных преступлений, теперь пытается проводить в регионе свою коварную политику, используя армянских жителей и опираясь на ложную пропаганду Армении», - отметили в МИД Азербайджана.

МИД Азербайджана напоминает французской стороне, что та «закрывает глаза на грубое нарушение Арменией всех норм и принципов международного права, а также своих обязательств в рамках достигнутых договоренностей. Продолжение Арменией военно-политических провокаций против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, и то, что армянская сторона до сих пор полностью не вывела свои вооруженные силы с территорий Азербайджана, является реальным препятствием мирному процессу.

Поверив в лживую пропаганду Армении, ссылка французского министра в своем заявлении на дезинформацию об обстреле миссии, которая была ошибочно оценена миссией Евросоюза в Армении, также еще раз доказывает, что Франция не заинтересована в установлении мира и стабильности в регионе».

В ведомстве указали со ссылкой на официальную информацию Минобороны Азербайджана, что «маршрут движения представителей Евросоюза заранее представляется азербайджанской стороне. По предоставленному маршруту азербайджанская сторона специально отслеживала в указанный день поездку международных наблюдателей в пункт назначения, которая прошла без каких-либо происшествий. Район, где побывала миссия, находился не в той точке Армении, где произошел предполагаемый инцидент, а в другом направлении условной границы».

«В последние дни армянская сторона, создавшая почву для новых провокаций на условной границе и в Карабахском экономическом районе Азербайджана, следуя традиции, пытается отвлечь внимание мировой общественности, распространяя клеветническую информацию и превращая тем самым Евросоюз в инструмент для достижения своей цели. Очень жаль, что французская сторона стала инструментом этой кампании», - говорится в заявлении министерства.