Агент ФБР работал на российского олигарха: искал компромат на другого миллиардера

По версии прокуратуры, Макгонигал, который возглавлял подразделение контрразведки ФБР в Нью-Йорке до выхода на пенсию в 2018 году, тайно получал деньги от Дерипаски за проведение расследования в отношении его бизнес-конкурента и безуспешно пытался в 2019 году добиться отмены санкций против Дерипаски.

Бывший агент ФБР Чарльз Макгонигал признался, что работал на российского олигарха Олега Дерипаску, когда тот находился под американскими санкциями, и признал себя виновным по одному пункту обвинения в участии в сговоре. Признание вины стало частью сделки с обвинением, в рамках которой прокуратура снимет другие обвинения, выдвинутые против него. Об этом сообщает Reuters.

Во вторник, 15 августа, бывший сотрудник ФБР на слушании в федеральном суде Манхэттена признался, что работал на Дерипаску с весны по осень 2021 года, чтобы найти компромат на российского олигарха Владимира Потанина. С помощью этой информации Дерипаска хотел инициировать введение американских санкций в отношении своего конкурента. Макгонигал рассказал, что за эту работу он получил 17 500 долларов, которые были перенаправлены из России через банковские счета на Кипре и в Нью-Джерси в попытке скрыть источник платежей.

Обвиняемый заявил суду, что «глубоко раскаивается» в своих действиях. Его адвокат Сет Дюшарм заявил журналистам после слушания, что с его клиентом обошлись «справедливо».

Обвинение в участии в сговоре предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы. Судья Дженнифер Рирден должна вынести приговор Макгонигалу 14 декабря.

Дерипаска, основатель российской алюминиевой компании «Русал», был среди двух десятков российских бизнесменов и правительственных чиновников, против которых Вашингтон ввел санкции в 2018 году в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в выборы в США в 2016 году. И Дерипаска, и Кремль отрицают какое-либо вмешательство в выборы. 62-летний Потанин, президент и председатель совета директоров «Норникеля», крупнейшего в мире производителя палладия и никеля, является одним из самых богатых россиян. Он под американскими санкциями с декабря 2022 года.