Россия атаковала порт на Дунае: повреждены склады и зернохранилища добавлено видео
Российские военные в ночь на 16 августа дважды атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Под ударами оказался один из портов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
По его словам, главной целью русских снова была портовая и зерновая инфраструктура на юге Одесской области.
В результате атаки есть попадание по одному из портов на Дунае. Повреждены складские помещения и зернохранилища.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!