Российские военные в ночь на 16 августа дважды атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Под ударами оказался один из портов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

По его словам, главной целью русских снова была портовая и зерновая инфраструктура на юге Одесской области.

В результате атаки есть попадание по одному из портов на Дунае. Повреждены складские помещения и зернохранилища.