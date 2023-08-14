Проблемы Китая назвали выгодными для остального мира

Скатывание Китая к дефляции вызывает нестабильность на мировых финансовых рынках, но это необязательно плохо для остального мира, пишут аналитики Bloomberg.

Падение цен во второй по величине экономике мира, вероятно, приведет к снижению затрат во всем мире, учитывая статус Китая как мировой фабрики, отмечают EdenTree Investment Management и Gama Asset Management SA.

Ослабление инфляции позволит центральным банкам воздержаться от дальнейшего повышения процентных ставок и, возможно, перейти к смягчению, чтобы поддержать замедление роста.

Перспектива замедления глобального ценового давления может быть одним из положительных моментов погружения Китая в дефляцию, поскольку экономика изо всех сил пытается восстановить свои позиции.

Инфляция, вероятно, останется сдержанной, так как спад на рынке недвижимости и проблемы в теневой банковской сфере Китая ограничивают расходы и инвестиции как потребителей, так и компаний.

«Слабый Китай может привести к пику ужесточения денежно-кредитной политики, - сказал Кристофер Хайорнс, портфельный менеджер EdenTree Investment. - Это также снизит спрос на сырьевые товары, что уменьшит инфляционное давление и может позволить западной экономике работать активнее».