В Армении требуют приговорить Гусейна Ахундова к пожизненному

Азербайджанского военнослужащего Гусейна Ахундов, которого в Армении приговорили на 20 лет за якобы убийство охранника завода, требуют приговорить к пожизненному сроку. Об этом сообщили сегодня армянские СМИ.

Согласно сообщению, родственники охранника Зангезурского медно-молибденового комбината Айрапета Меликсетяна обжаловали приговор, требуя для Ахундова пожизненного заключения.

Напомним, военнослужащие азербайджанской армии - Бабиров Агшин (2004 г.р.) и Ахундов Гусейн (2003 г.р.) - пропали без вести 9 апреля в Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана на границе с Арменией из-за ограниченной видимости в связи с неблагоприятными погодными условиями. Они были обвинены армянской стороной «в незаконном пересечении государственной границы Армении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов по предварительному сговору с группой лиц». Бабирова армянский суд «приговорил» к 11,5 года лишения свободы.