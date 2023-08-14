Казахстан увеличил экспорт в Россию

За первое полугодие текущего года экспорт товаров из Казахстана в Россию вырос на более чем $1,3 миллиарда в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистики.

Согласно отчету Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, в январе-июне 2023 года экспорт из Казахстана в Россию составил $4,93 млрд, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составил $3,57 млрд.

Одновременно импорт товаров из Казахстана в Россию сократился с $8,68 миллиарда в первом полугодии 2022 года до $7,78 миллиарда за аналогичный период 2023 года.