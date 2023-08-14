США требуют от Ирана прекратить поставки России беспилотников

В рамках обсуждения более широкого соглашения между Вашингтоном и Тегераном о снижении напряженности США подталкивают Иран к прекращению продажи беспилотников России. Об этом сообщает Financial Times.

Согласно сообщению анонимных источников издания, США настаивают на том, чтобы Иран прекратил продавать России боевые беспилотники, которые Москва использует в войне против Украины, а также запасные части для беспилотных летательных аппаратов.

Россия активно применяет иранские дроны-камикадзе типа Shahed для нанесения ударов по Украине. По данным британской разведки, ранее Россия перешла от получения небольших партий дронов от Ирана воздушным путем на большие партии - с помощью кораблей из Ирана через Каспийское море.