CNN: «Мобилизованные ходят с пулевыми ранениями, у них осколки торчат из ног»

10:41

С февраля 2023 года вербовкой российских заключенных на фронт вплотную занялось Минобороны России, перехватившее эстафету у основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который, по собственному признанию, «положил» десять тысяч бывших заключенных только под Бахмутом. В действительности погибших было намного больше.

Оборонное ведомство взялось за дело рьяно – положение на фронте обязывало: российская армия несет огромные потери на украинских фронтах. По данным СМИ, только выявленных поименно военнослужащих РФ уже насчитывается свыше 30 тысяч. Чтобы получить реальное представление о потерях, эту цифру надо умножать кратно. Минобороны РФ привлекло к набору «добровольцев» в колониях Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН), и процесс пошел ускоренными темпами: ведь это ведомство – безраздельный хозяин в местах заключения. О методах «убеждения» гадать не приходится, о них широко известно по многочисленным публикациям в медиа. Вот и потянулись из российских колоний и тюрем в Украину поезда, набитые уголовниками, причем нередко с серьезными статьями «за плечами»: убийцы, грабители, наркоторговцы. Таково нынче лицо российской армии. Выжившим Минобороны обещало полное помилование со снятием судимости. От чьего имени это делается, не секрет. Все указы о помиловании подписываются президентом России. То, что Минобороны пытается сегодня восполнить потери российской армии в колониях, было вполне ожидаемым сценарием, считает журналист Александр Рыклин. По его мнению, это происходит потому, что власти не решаются официально объявить о новой волне мобилизации с учетом печального опыта предыдущей волны.

«Пополнять же поредевшие ряды Вооруженных сил необходимо, иначе украинский фронт никак не удержишь, – добавил он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Как ни крути, нужна живая сила, «пушечное мясо». Разумеется, этот шаг не более законен, чем пригожинская затея по вербовке заключенных. Ведомство (Сергея) Шойгу действует практически под копирку, если не хуже того. От того, что зэки подписывают договоры с Минобороны, а не с ЧВК, сама процедура законнее не становится». Посмотрим, что из этого выйдет и насколько это поможет путинской армии сдержать наступление украинцев, рассуждает Рыклин: не уверен, что эта соломинка способна спасти Россию от поражения. Пригожин, несомненно, преступник и чудовищный, но он все-таки обладал определенным драйвом, харизмой. А сейчас и этого нет. Уголовники просто начнут разбегаться вместе с оружием, и никакой боевой единицы из них никогда не получится. Думаю, это провальная затея». Дальнейшая судьба завербованных ФСИН совершенно не интересует, констатирует журналист. «У них со всей очевидностью есть разнарядка на определенное количество заключенных, которые нужно поставить армии. Сделав свое черное дело, они умывают руки. И все это с благословения Кремля, Путина. Погибнут ли зэки сразу же, при первом столкновении, будет ли у них снабжение, будут ли кормить — это уже никого из чиновников не волнует. Их зона ответственности – набрать требуемое «поголовье» (к заключенным отношение, как к животным), и отправить его на убой», – резюмировал Рыклин.

По свидетельству СМИ, экс-уголовники нередко становятся вопреки своей воли «добровольцами» в так называемых «ДНР»-«ЛНР», а контракты с ними переписываются с краткосрочных на годовые. Как рассказал в интервью CNN заключенный, воевавший в отряде «Шторм» (обычно они во многом формируются из бывших зеков), в «ЛНР» никого из раненых не оперируют: «По больнице люди ходят с пулевыми ранениями, у них осколки торчат из ног». По его словам, бойцов выбрасывают из госпиталей на передовую с незажившими ранами. Сейчас Россия окончательно оформляется как тоталитарное, фашистское государство, полагает правозащитник Лев Пономарев. По его словам, это разваливающееся государство, где доминирует сила и отсутствует закон. «Такое государство принимает законы, которые противоречат даже Конституции страны, не говоря уж о демократии, гуманизме, и так далее, – уточнил собеседник «Голоса Америки». – Отсюда и весь беспредел с рекрутированием уголовников для путинской армии. Пригожинский бунт наглядно показал, что государства уже почти не существует. Противозаконный набор заключенных для нужд армии в местах лишения свободы это только подтверждает».