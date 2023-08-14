Возвращение в Лачин

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин.

Так, очередная группа лачинцев была отправлена в родные края 16 августа из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе Баку. На этом этапе в город Лачин переселяются еще 18 семей – 65 человек.

Переселившиеся в Лачин семьи размещаются в домах, где они когда-то жили и которые после завершения оккупации восстановили или отстроили заново по указанию главы государства.

Таким образом, в городе Лачин уже обеспечено постоянное проживание 221 семьи, или 858 человек.