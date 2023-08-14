По открытому Украиной коридору в Черном море вышло первое судно
Во вторник, 16 августа, из порта Одесса вышел контейнеровоз Joseph Schulte, первое гражданское судно, которое воспользовалось временным транспортным коридором, открытым после выхода России из зернового соглашения. Об этом сообщается на Facebook министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.
«16 августа 2023 года контейнеровоз, находившийся в порту Одесса с 23 февраля 2022 года, вышел за Воронцовский маяк и держит курс на Босфор. На борту более 30 тысяч тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе с продовольствием», - написал Кубраков.
Отмечается, что коридор будет использоваться для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения России.
Кубраков добавил, что Украина предложила этот маршрут в своем обращении к Международной морской организации (IMO). «Совет ІМО признает международное право Украины на свободное торговое судоходство и призывает Россию прекратить какие-либо угрозы и соблюдать международные конвенции», - подчеркнул украинский министр.
Россия объявила о своем выходе из зерновой сделки из-за якобы невыполнения ее требований. Спустя почти месяц после выхода РФ из зерновой сделки Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Однако ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.