Бывшего заместителя командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине Сергея Суровикина, которого считают союзником лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, отстранили от полномочий и посадили под домашний арест. Ему приказали "оставаться в тени", пока о нем не забудут, пишет издание Politico.

Отмечается, что Суровикин сейчас находится под своеобразным домашним арестом, где он не может покидать квартиру, в которой его содержат. При этом ему разрешили принимать посетителей, в том числе нескольких подчиненных.

Издание добавляет, что Суровикин не появлялся на публике с момента бунта ЧВК "Вагнер". Это произошло после того, как появились сообщения о том, что он знал о запланированном мятеже Пригожина.

Politico сообщает, что генералу посоветовали "оставаться в тени", чтобы о нем забыли. Российские источники отмечают, что решение об окончательной судьбе Суровикина "должен принять один человек, и чем дольше это продлится, тем больше этот человек будет остывать", имея в виду российского президента Владимира Путина.