Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:08

Глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина получит членство в альянсе в обмен на уступку России части своих территорий. Такое решение, по его мнению, может привести к завершению конфликта. Североатлантический альянс подтвердил высокое качество стратегического мышления своего руководства, выдвинув весьма любопытную формулу, которое создает пространство решений для всех участников украинского конфликта - и для России, и для Украины, и для Запада. Причем как нельзя более своевременно, поскольку ситуация на российско-украинском фронте уверенно движется в сторону позиционного тупика как для Киева, так и Москвы.

Как водится, в полном выигрыше от реализации этой формулы окажется, разумеется, сам Запад. Поскольку именно он получает максимально широкий выбор реакций и инструментов давления на Россию. Во-первых, реализация этой, назовем ее условно, «формулы Йенссена», продвигает НАТО к границам России настолько, что никаких мер реагирования обычным вооружением на неожиданный удар у путинской России уже не остается. Это, конечно, не «смотреть на Москву в бинокль», как было у вермахта в 1941-м, но с учетом развития военных технологий - уже около того. Скажу больше – никакого ударного кулака для очередной «спецоперации» на европейском ТВД у Кремля в таком случае создать не получится. Во-вторых, «формула Йенссена» совершенно не предполагает снятия с России санкций. Что-то второстепенное и не слишком значительное в процессе торга, если он состоится, конечно, снимут – но для российской экономики, разорванной войной, спасением это не станет. В экономическом противостоянии с Западом Россия проигрывала в своей истории всегда, так будет и на этот раз, коли уж поставлена задача задавить путинский режим. Вместо разгрома Москвы на полях сражений, что сейчас весьма маловероятно, боевые действия будут перенесены в экономическую плоскость, что закончится полным поражением Кремля при нынешней, сидящей в нем команде. Которая не только продемонстрировала свою полную неспособность адекватно и оперативно реагировать на вызовы XXI века, но и развалила все, до чего смогла дотянуться – от военного строительства до здравоохранения, не говоря уже о промышленном производстве и сельском хозяйстве.

Цена «формулы Йенссена» для Киева На реалистичное предложение НАТО Украина уже оперативно, замечу, вполне ожидаемо, ответила в том духе, что добровольный отказ Украины от части своих территорий ради членства в НАТО недопустим. «Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, поощрение глобального преступника, консервацию российского режима, уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения», - написал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в своем Х (бывший Twitter). Что ж, еще раз повторю, – вполне ожидаемая реакция, вполне понятная логика, основанная на опасениях Киева, что вооруженный конфликт с Москвой обязательно начнется вновь, но уже с возросшими аппетитами России, если не нанести ей поражение здесь и сейчас. Вот только логика Михаила Подоляка была бы обоснованной, если бы ВСУ сумели прорвать российскую оборону и выйти к морю или к Крыму. Чего пока не наблюдается, более того, война переходит в стадию «позиционного тупика», когда обе стороны исчерпали свой наступательный потенциал. И если Кремль может позволить себе стачивать свой военный потенциал об украинскую оборону, «бабы еще нарожают», то вот Киеву такая война категорически противопоказана.

В Украине еще считают, что могут выиграть за счет дополнительных поставок Западом техники и вооружений – но ведь здесь в чем парадокс? Да в том, что чем больше Киев получает – тем меньше у него остается. И здесь он попадает в ситуацию заемщика, который не сумел продемонстрировать банку свою платежеспособность, но настаивает на новых кредитах. Вообще возникает ощущение, что в Киеве еще не до конца осмыслили «формулу Йенссена», а только зацепились за выражение «отказ от территорий». Причем в этой формуле совершенно не говорится о том, что Киев должен отказаться от оккупированных территорий в принципе - вопрос стоит о фиксации текущего положения бессрочным образом в обмен на договоренности о прекращении огня. То есть решение стратегической задачи в обмен на тактический проигрыш, или, как выражаются шахматисты, размен количества фигур на качество позиции. А вступление в НАТО для Украины – это именно стратегический вопрос, это выбор пути будущего развития. Либо «зонтик» НАТО, и тогда ресурс страны направляется именно на развитие. Причем у разрушенной экономики помимо очевидных минусов есть и неочевидный плюс, достаточно вспомнить послевоенную Японию — она разрушена. А значит, строительная площадка для кардинальной модернизации уже подготовлена. Либо членство в НАТО — вопрос отдаленного будущего, и тогда весь свободный ресурс Украины тратится на оборону. Соответственно, переставая быть ресурсом развития.