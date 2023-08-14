Иностранные дипломаты и военные атташе в Агдаме
Начался визит в Агдам членов дипломатического корпуса и военных представителей, аккредитованных в Азербайджане.
Делегацию возглавляет помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
Согласно информации, делегация ознакомилась с работами по строительству моста через реку Хачин.
Основная цель визита - наглядно ознакомиться с текущим потенциалом дорожной инфраструктуры Карабахской экономической зоны, в первую очередь автомобильной дороги Агдам-Ханкенди, а также железной дороги Барда-Агдам.
Кроме того, гости будут проинформированы о разрушениях, совершенных в Агдаме в период оккупации, которая длилась почти 30 лет. Гостям также предстоит ознакомиться с масштабными строительными работами, которые в настоящее время проводятся в городе.