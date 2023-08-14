Глава Минздрава на заседании министров здравоохранения стран Организации тюркских государств

В международном мероприятии, которое проходит при поддержке Организации тюркских государств и Министерства здравоохранения Узбекистана, принимают участие министры здравоохранения государств-членов и наблюдателей ОТГ, руководители медицинских вузов, а также приглашенные ученые из разных стран. Азербайджан на конгрессе представлен делегацией во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым.

Открывший заседание глава Самаркандской области Эркинжон Турдимов поприветствовал участников мероприятия и пожелал успехов в работе. В свою очередь, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев отметил, что обсуждаемые вопросы и принятые решения придадут важный импульс работе Организации в будущем.

Выступивший на мероприятии министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подчеркнул, что международный конгресс организован на высоком уровне. Данное мероприятие поспособствует дальнейшему расширению сотрудничества между странами в новой плоскости: «Как отметил в своем выступлении на IX саммите Организации тюркских государств президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, укрепление связей со странами-членами ОТГ во всех сферах является одним из основных приоритетов внешней политики нашего государства. Сотрудничество во всех сферах общественно-политической, экономической, культурной и социальной жизни наших стран при непосредственной поддержке глав государств развиваются по восходящей. Это наглядно проявляется как в рамках Организации, так и в двусторонних отношениях».

Министр здравоохранения Азербайджана также отметил, что взаимодействия между нашими странами, построенные на прочном фундаменте, создают основу для успешного развития отношений в сфере здравоохранения: «Сегодняшняя платформа является важным составляющим фактором для углубления многосторонних отношений не только с медицинскими специалистами стран, представленных в организации, но и открывает дальнейшие перспективы для сотрудничества между специалистами тюркоязычных народов. Тем самым, создается прочная основа для взаимного обмена опытом и тесного сотрудничества. Основными направлениями нашей совместной деятельности являются создание Единого медицинского научного пространства стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств, проведение совместных научных исследований, определение единых стандартов медицинского образования. Использование информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения делает возможным трансграничный обмен медицинскими данными о здоровье пациентов с разработкой Единых электронных стандартов здравоохранения в рамках Организации», - отметил в заключение Теймур Мусаев.