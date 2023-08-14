Исключительный случай: IJF изменила название бакинского турнира «Большого шлема»

Официальное название соревнования - Heydar Aliyev Baku Grand Slam 2023. В соревновании, которое пройдет на Национальной гимнастической арене, ожидается участие более 350 спортсменов из примерно 60 стран. Турнир будет транслироваться в прямом эфире более чем на 100 стран.

Стоит отметить, что IJF в исключительных случаях дает разрешение на изменение названия своих соревнований. В данном случае представители Международной федерации учли огромный вклад Гейдара Алиева в развитие дзюдо и спорта в Азербайджане в целом.

«Мы очень рады, что наша страна вновь примет турнир «Большого шлема», - говорит генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу. – Для нас большая честь, что соревнование будет носить имя общенационального лидера Гейдара Алиева и будет посвящено его 100-летию. Наша Федерация сделает все, чтобы турнир прошел на самом высоком уровне. Heydar Aliyev Baku Grand Slam 2023 – прекрасная возможность для спортсменов продемонстрировать свое мастерство и умения, а для азербайджанских дзюдоистов – это еще и шанс показать свой высокий уровень на глазах у родной публики. Мы с нетерпением ждем приезда к нам дзюдоистов со всего мира!».