Россия начала производить и применять против Украины собственный вариант иранских ударных дронов Shahed, заявило Министерство обороны Великобритании.

Несколько дней назад к такому же выводу пришли аналитики независимой британской исследовательской группы Conflict Armament Research, которые изучили российские беспилотники, сбитые украинскими военнослужащими.

«Россия, вероятно, стремится достичь самодостаточности в поставках ударных БПЛА в ближайшие месяцы. Однако пока остается зависимой от компонентов и всего вооружения из Ирана, поставляемого преимущественно через Каспийское море», - заявили в британском Минобороны.

Собственное производство, считает оно, вероятно, позволит России наладить более надежные поставки дронов-камикадзе.