Задержан подозреваемый в причастности к взрыву в Махачкале

Подозреваемого в причастности к взрыву в пригороде Махачкалы Эльдара Насрулаева задержали. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения, сообщили ТАСС в силовых структурах республики.

«Эльдара Насрулаева задержали, в ближайшее время суд должен избрать меру пресечения», - сказал собеседник агентства.

Агентство со ссылкой на медицинские круги сообщает, что число пострадавших при взрыве на АЗС, по уточненным данным, составляет 84 человека.

«Травмы получили 84 человека, госпитализированы в различные медучреждения 66 человек, включая 16 детей», - сказал собеседник агентства.

Погибли 35 человек.