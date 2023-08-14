Иран хочет безвиз с Россией

Иран согласен на полную отмену визового режима с Россией, в настоящее время ожидаются соответствующие решения иранских должностных лиц по данному вопросу. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью «Известиям».

По словам дипломата, сейчас Иран и Россия находятся «в самом начале пути» по реализации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках.

«Что касается полной отмены виз между нашими странами, я бы хотел отметить, что в Исламской Республике Иран полностью готовы к этому шагу — отменить визы, чтобы граждане наших государств могли свободно ездить друг к другу», — заявил посол.

Иранский посол также отметил, что в его стране «рады пригласить россиян» в зимний период на южное побережье Персидского залива, ведь в это время года там очень тепло.

Напомним, Россия и Иран с 1 августа запустили безвизовый туристический обмен. В его рамках туристы из обеих стран смогут путешествовать без визы две недели в составе организованных групп от пяти до 50 человек.