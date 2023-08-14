По данным Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в среду, 16 августа, в 10:10 в Сумгаитскую городскую больницу скорой медицинской помощи с симптомами отравления обратились 12 человек.

«Из них 6 женщин и 6 мужчин. Из отравившихся 2 человека находятся в реанимации, 3 - в отделении терапии, 7 продолжают лечение в наблюдательной палате. Их состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет», — говорится в сообщении TƏBİB.