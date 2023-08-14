США передали Украине оружие гангстеров

Полиция Майами передала сотрудникам Национальной полиции Украины 101 единицу стрелкового оружия, которое было изъято у преступников на улицах американского города, сообщила пресс-служба украинского ведомства.

«Сегодняшнее событие для украинской полиции имеет большое значение. Оружие, изъятое у злоумышленников на улицах, могло быть использовано как орудие преступления. В то же время это оружие, переданное в наши подразделения, станет еще одним инструментом для поддержания порядка и безопасности, защиты украинцев», — заявил заместитель главы Нацполиции Украины Геннадий Федорюк.

В свою очередь, шеф полиции Майами Мануэль Моралес назвал передачу оружия украинским коллегам большой честью. «Высочайшая обязанность каждого полицейского — это обеспечение безопасности и свободы всех мужчин, женщин, всех жителей каждой общины. Сердцем мы с вами», — отметил Моралес.

Помимо передачи оружия, полиция Майами помогла восстановить районное полицейское управление в Ирпене после российской оккупации, рассказал глава местного правоохранительного ведомства Александр Малоголовый.

Модели полученного оружия в украинском ведомстве не раскрыли. Но на опубликованной пресс-службой фотографии видны револьверы и пистолеты-пулеметы.