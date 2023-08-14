Иностранные дипломаты на дороге Агдам – Ханкенди
Во время визита в Агдам члены дипломатического корпуса и военные атташе, аккредитованные в Азербайджане, побывали на дороге Агдам - Ханкенди.
Членам дипкорпуса и военным атташе рассказали об автомобильной дороге и железнодорожной линии Агдам - Барда. Затем гостям показали территорию дислокации российского миротворческого контингента.
Иностранцев проинформировали, что дороги открыты для гуманитарных целей. Дорога Агдам - Ханкенди соединяет горную часть Карабаха с низменной. Однако армяне продолжают чинить препятствия для ее использования.
Основная цель визита членов дипкорпуса и военных атташе, аккредитованных в Азербайджане, - ознакомиться с текущим потенциалом дорожной инфраструктуры Карабахской экономической зоны, в первую очередь автомобильной дороги Агдам - Ханкенди, а также железной дороги Барда - Агдам. Гостям также предстоит ознакомиться с масштабными строительными работами в Агдаме.