Иностранные дипломаты на дороге Агдам – Ханкенди

13:23

Во время визита в Агдам члены дипломатического корпуса и военные атташе, аккредитованные в Азербайджане, побывали на дороге Агдам - Ханкенди.

Членам дипкорпуса и военным атташе рассказали об автомобильной дороге и железнодорожной линии Агдам - Барда. Затем гостям показали территорию дислокации российского миротворческого контингента. Иностранцев проинформировали, что дороги открыты для гуманитарных целей. Дорога Агдам - Ханкенди соединяет горную часть Карабаха с низменной. Однако армяне продолжают чинить препятствия для ее использования.