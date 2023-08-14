Силовики получат свободный доступ к действиям россиян в интернете
МВД России разработало поправку, которая позволит силовикам получать данные с электронных устройств до решения суда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Согласно документу, МВД получит возможность изучать «информацию, содержащуюся в технологических системах ее передачи». Министерство пояснило, что в последнее время широкое распространение получили преступления, совершаемые с использованием банковских карт, интернета, компьютерной техники и средств мобильной связи. Также преступники часто используют VPN-сервисы. На этом фоне 71% уголовных дел были приостановлены в связи с тем, что не удалось определить преступника, отметили в МВД.