Армянский военный ушел с боевой позиции

Один из резервистов, участвующих в военных сборах в Армении, самовольно покинул боевую позицию, сообщает Минобороны страны.

"16 августа резервист Г. В., по предварительным данным, самовольно покинул боевую позицию. В целях обнаружения участника тренировочных сборов проводятся поисковые работы", - говорится в сообщении.

В мае Следственный комитет Армении сообщал, что ряд лиц, состоящих на учете в резерве ВС Армении, уклонился от участия в военных сборах, периодически проводившихся в 2022 году. Сорока пяти из них предъявлены обвинения.