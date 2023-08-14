На популярном египетском курорте закрыли пляжи

Министерство окружающей среды Египта решило временно закрыть пляжи на популярном курорте Дахаб, расположенном на юге Синайского полуострова. Причиной такого решения стали опасные акулы, которых заметили в водах. Об этом сообщает Al-Masry al-Youm.

Сейчас пляжи закрыли как для купания, так и дайвинга и рыбалки.

О несчастных случаях не сообщалось, такое решение в министерстве приняли из-за мер предосторожности, продолжительность ограничений зависит от оценки ситуации в этом районе.