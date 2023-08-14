Министерство обороны Азербайджана заявило о попытке проникновения на территорию страны армянской диверсионно-разведывательной группы, один из членов группы задержан.

Согласно сообщению ведомства, 16 августа около 11:15 разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении с целью осуществления террористическо- провокационных операций попыталась проникнуть на территорию Азербайджана, используя промежутки между боевыми позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района.

Благодаря бдительности подразделений азербайджанской армии при огневой поддержке провокация армянских военных была предотвращена, отметили в оборонном ведомстве. Один из членов армянской диверсионной группы получил ранение и был задержан азербайджанскими военнослужащими. Другие члены диверсионной группы были вынуждены отступить.

В настоящее время информация о задержанном армянском диверсанте уточняется. Будет предоставлена дополнительная информация, сказали в Минобороны.