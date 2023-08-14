Талибы запретили все политические партии в Афганистане

Движение «Талибан» объявило о полном запрете деятельности политических партий в Афганистане.

Министр юстиции талибов Абдул Хаким Шараи заявил, что политическая деятельность партий в стране полностью запрещена, сообщает информационное агентство Aamaj News.

«Деятельность политических партий не имеет шариатской основы, она не отвечает интересам нации и народа», - сказал Шараи, слова которого приводит агентство.

До того как талибы захватили власть в Афганистане, в Министерстве юстиции страны было зарегистрировано 73 политические партии. После прихода к власти талибов большинство лидеров политических партий покинули страну и теперь живут в других странах.

Движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 года. До сих пор правительство талибов официально не признано ни одной страной мира, а их лидеры находятся в санкционном списке ООН.