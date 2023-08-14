Гаджиев упрекнул Совбез ООН

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев рассказал турецким журналистам о продолжающихся армянских провокациях на Лачинской дороге. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

Согласно ингформации, Гаджиев высоко оценил поддержку Анкары в вопросе урегулирования споров Азербайджана и Армении и упрекнул Совбез ООН в бездействии на протяжении 25 лет.

«Министр иностранных дел Хакан Фидан сделал очень хорошее заявление по этому поводу, и мы всегда видели поддержку братской Турции в этом вопросе. Армения вынесла этот вопрос в Совет Безопасности ООН. ООН не обсуждала карабахскую тему в течение 25 лет, а теперь поднимает вопросы, связанные с манипуляциями и дезинформацией армян», — рассказал Гаджиев.